Косметолог рассказала, как избавиться от растяжек на теле

Растяжки на коже - это достаточно распространенная проблема, которая может возникать на фоне быстрого изменения веса, беременности или гормональных изменений. О современных методах коррекции растяжек и правильном уходе за кожей "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Екатерина Шадрина, передает Day.Az.

"Растяжки представляют собой микроповреждения дермы, которые появляются при растяжении кожи. Первоначально они имеют красноватый или пурпурный оттенок, а затем могут изменяться на белесый. Факторы, влияющие на их появление, включают генетическую предрасположенность, гормональный дисбаланс и быстрые изменения объема тела", - рассказала Шадрина.

Она отметила, что косметологи для борьбы с растяжками используют аппаратные и инъекционные методики.

Одной из эффективных аппаратных методик избавления от растяжек является лазерная терапия, которая помогает стимулировать выработку коллагена и эластина. Эта процедура может улучшить текстуру кожи и уменьшить видимость растяжек.

Популярностью пользуются такие микродермабразия и радиочастотные процедуры. Эти методы способствуют обновлению кожи, улучшая ее тон и эластичность. Радиочастотная терапия глубоко прогревает дерму, что активирует процессы регенерации.

Другая аппаратная методика - микронидлинг. С помощью микроигл создаются микротравмы кожи, что стимулирует выработку коллагена и способствует более равномерной текстуре кожи.

"Каждая из этих процедур требует индивидуального подхода, а курс лечения подбирается с учетом типа кожи, стадии растяжек и особенностей организма пациента", - подчеркнула специалист.

Среди инъекционных методик она назвала плазмолифтинг (PRP-терапия) и инъекции препаратов коллагена/гиалуроновой кислоты .

Плазмолифтинг (PRP-терапия) предполагает использование собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, стимулирует регенерацию тканей и улучшает внешний вид кожи. Как заметила врач, этот метод безопасен и практически не вызывает аллергических реакций, так как используется собственный материал пациента. А инъекции препаратов коллагена/гиалуроновой кислоты могут быть использованы как самостоятельное лечение или в комплексе с другими процедурами.

"Инъекционные методы способствуют ускоренной регенерации кожи, но требуют проведения курса процедур для достижения стабильного эффекта", - подчеркнула специалист.

Также она обратила внимание на важность правильного ухода за кожей, который не только ускоряет процесс восстановления, но и помогает поддерживать достигнутый результат после процедур.

"Такой уход, в частности, предполагает использование средств с витамином C и пептидами. Эти компоненты помогают бороться с повреждениями кожи, стимулируют синтез коллагена и улучшают ее тон. Не менее важно увлажнение и защита от солнца. Регулярное увлажнение кожи способствует поддержанию эластичности, а солнцезащитные кремы предотвращают пигментацию и ухудшение состояния растяжек", - рассказала Шадрина.