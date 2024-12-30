Косметолог перечислила помогающие при отеках овощи

Кабачки и огурцы помогут предотвратить отечность во время праздников, так как они выводят лишнюю жидкость из организма, заявила "Газете.Ru" Екатерина Островская, косметолог-эстетист, исполнительный директор, Co-founder бренда Lifecode.

"Пересмотрите свой рацион, сократите количество соли и включите продукты, выводящие лишнюю жидкость: кабачки, петрушка, огурцы, морковь, лимон", - посоветовала специалист.

Островская также рекомендовала пить достаточное количество жидкости в течение дня, но призвала отказаться от напитков перед сном, чтобы предотвратить отечность.

Кроме того, необходимо спать не менее 7 часов, но и не более 10. А по утрам стоит принимать контрастный душ, подчеркнула косметолог.

Островская добавила, что убрать отеки помогут гидрогелевые патчи, тканевые или гелевые маски с активными компонентами, массаж лица и холодные компрессы для век.

До этого врач Наталия Кочкина назвала самые опасные новогодние привычки, которые вредят коже.