Как избежать трещин на губах зимой?

Потрескавшиеся губы зимой - проблема, знакомая многим. Почему так происходит, "Газете.Ru" рассказала врач-дерматолог, врач-косметолог "СМ-Косметология" Ирина Троицкая, передает Day.Az.

Она отметила, что кожа губ по своему строению отличается от кожи на других участках тела. Во-первых, она значительно тоньше, чем на других участках лица и тела, из-за отсутствия защитного рогового слоя. Это делает губы еще более восприимчивыми к внешнему воздействию среды.

Во-вторых, кожа губ имеет меньшее количество сальных желез, что делает их уязвимее к сухости и трещинам, так как кожное сало (себум) служит естественным увлажнителем и защитным барьером для кожи.

В-третьих, в холодное время года уровень влажности в воздухе снижается, что приводит к потере влаги из кожи. Холодный воздух и ветер дополнительно высушивают кожу, что может усугубить проблему.

В-четвертых, сухость губ может быть связана с наличием дефицита таких витаминов, как: витамины группы В, витамин А, Е, С и омега-3.

"Чтобы губы выглядели здоровыми и красивыми в холодное время года, следует придерживаться ряда рекомендаций. Для начала нужно исключить дефицитные состояния организма, обратившись к врачу для прохождения диагностики. Важно наладить питьевой режим ( употреблять достаточное количество чистой воды), а в рационе должно быть достаточное количество белка, как растительного, так и животного происхождения", - посоветовала дерматолог.

Кроме того, по ее словам, зимой важно дать губам дополнительную поддержку. Для этого можно использовать бальзамы, содержащие натуральные масла, витамины, воск. Не лишними будут и увлажняющие маски для губ.

"Если говорить о косметологических процедурах, то я бы посоветовала обратить внимание на мезотерапию кожи губ (введение гиалуроновой кислоты + витаминов) - для питания и увлажнения. И фотодинамическую терапию - улучшает состояние кожи губ, уменьшает воспаление и стимулирует заживление", - добавила специалист.