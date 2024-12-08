Назван способ избавиться от свисающего живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота.

Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Для начала тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам. Следующим упражнением станет русский твист с ногами на весу. Для его выполнения необходимо сесть, отклонив спину назад, а ноги согнуть в коленях и поднять. Далее следует повернуть корпус вправо и коснуться кистями пола на той же стороне.

Следом Ротач посоветовала делать динамическую боковую планку и сведения-разведения ног на весу. Последним упражнением станет складка со сгибанием ног к животу. Для ее выполнения нужно сесть на пол, убрав руки назад, вытянув ноги и слегка оторвав их от пола. Затем необходимо притянуть бедра к животу, согнув колени, после чего плавно распрямиться, но не опускать ноги на пол.