14 ноября 2024

14 ноября 2024 20:20

Назван способ ускорить создание рельефного пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ ускорить создание рельефного пресса.

Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Сначала тренер рекомендовала вертикальные ножницы. Для их выполнения нужно лечь на пол, выпрямив ноги, а руки вытянуть вдоль туловища. Затем необходимо оторвать от пола ноги и голову, поднять правую ногу выше, а левую опустить ниже, после чего поменять их положение и продолжать раскачивать ногами.

Следующими упражнениями станут складка, лодочка, а также планка с поочередным отведением ноги в сторону. Последним упражнением Ротач назвала полукруг. Для его выполнения необходимо лечь на пол, выпрямив и подняв ноги к потолку. Далее следует опустить прямые ноги вправо и перенести их на левую сторону.


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