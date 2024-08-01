8 золотых привычек стройных женщин: проверь, сколько их у тебя!

Далеко не все женщины с красивой фигурой, которых ты видишь в своем окружении или встречаешь на улице, сидят на жестких диетах и буквально не вылезают из спортзала. При этом почти все из них имеют одни и те же привычки по жизни, которые без особых стараний и помогают им поддерживать оптимальный вес и стройный силуэт. Каких-то из них ты тоже неосознанно придерживаешься, но только абсолютное комбо из 8 ритуалов даст тот самый долгожданный результат. Давай же раскроем этот простой секрет!
8 золотых привычек стройных женщин:
Дробное питание. Тут важно запомнить главный принцип: ешь часто и разнообразно, но небольшими порциями.
Большое количество воды - это одно из главных условий красивого тела. И не смей включать сюда чай, сок, кофе или другие напитки. Именно чистая вода способна наладить обмен веществ и работу органов ЖКТ.
Активность в течение дня. Это может быть как спортзал и йога, так и дарящие позитивные эмоции танцы и простые прогулки в неспешном ритме. Совершенно неважно, какой именно способ ты выберешь для траты съеденного.
Здоровые перекусы. Конфетки, печеньки и бутерброды замени более полезными фруктами, орехами, сухофруктами и овощными чипсами. И да, перекус должен быть перекусом, а не основным приемом пищи, поэтому следи за размером порций.
Дружба с овощами. Именно они содержат много витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и клетчатки, необходимых нам для поддержания стройности.
Правильное приготовление блюд. Полезные продукты важно еще и приготовить так, чтобы они не нанесли вреда твоей фиугре. Поэтому поменьше жарим - побольше тушим и парим.
Здоровый сон. Для сохранения красивой фигуры важно отводить для сна не менее 7-8 часов в день, а также ложиться не позже 2 часов ночи. Именно при таком раскладе в организме вырабатывается мелатонин, разгоняющий метаболизм.
Читмилы. Стройным женщинам тоже присущи маленькие слабости. Важно, чтобы желание побаловать себя чем-то вкусным и по-настоящему любимым возникало не чаще раза в неделю - тогда это никак не отразится на фигуре.