8 золотых привычек стройных женщин: проверь, сколько их у тебя!

Дробное питание. Тут важно запомнить главный принцип: ешь часто и разнообразно, но небольшими порциями.

Большое количество воды - это одно из главных условий красивого тела. И не смей включать сюда чай, сок, кофе или другие напитки. Именно чистая вода способна наладить обмен веществ и работу органов ЖКТ.

Активность в течение дня. Это может быть как спортзал и йога, так и дарящие позитивные эмоции танцы и простые прогулки в неспешном ритме. Совершенно неважно, какой именно способ ты выберешь для траты съеденного.

Здоровые перекусы. Конфетки, печеньки и бутерброды замени более полезными фруктами, орехами, сухофруктами и овощными чипсами. И да, перекус должен быть перекусом, а не основным приемом пищи, поэтому следи за размером порций.

Дружба с овощами. Именно они содержат много витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и клетчатки, необходимых нам для поддержания стройности.

Правильное приготовление блюд. Полезные продукты важно еще и приготовить так, чтобы они не нанесли вреда твоей фиугре. Поэтому поменьше жарим - побольше тушим и парим.

Здоровый сон. Для сохранения красивой фигуры важно отводить для сна не менее 7-8 часов в день, а также ложиться не позже 2 часов ночи. Именно при таком раскладе в организме вырабатывается мелатонин, разгоняющий метаболизм.

Читмилы. Стройным женщинам тоже присущи маленькие слабости. Важно, чтобы желание побаловать себя чем-то вкусным и по-настоящему любимым возникало не чаще раза в неделю - тогда это никак не отразится на фигуре.

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