Косметолог перечислила главные ошибки в борьбе с черными точками

Очень часто причиной появления черных точек является неправильный домашний уход за кожей. О том, как ухаживать за кожей лица, чтобы избавиться от черных точек, "Газете.Ru" рассказала Лиана Богомоленко, косметолог-эстетист, эксперт бренда Advanced Nutrition Programme, передает Day.Az.

"К ошибкам относятся неправильное и некачественное очищение кожи, а также применение очень агрессивных очищающих средств, разрушающих защитную гидролипидную мантию кожи. В ответ на это сальные железы реагируют повышенной выработкой себума, что и приводит к закупорке пор. Кроме этого, недостаточное увлажнение кожи. Очень важно очищать кожу утром и вечером с применением очищающего средства, а не только водой. В качестве очищения можно использовать неагрессивные гели или пенки", - объяснила эксперт.

По словам косметолога, в своем уходе не стоит забывать про тоник - он играет основную роль в восстановлении уровня pH кожи. Один/два раза в неделю необходимо использовать деликатный пилинг, который будет очищать кожу от омертвевших клеток эпидермиса, скопление которых приводит к закупорке пор.

"Еще одним важным этапом ухода за кожей является увлажнение. Чем больше мы сушим кожу, тем больше сальные железы продуцируют себум, как следствие, закупориваются поры", - добавила специалист.

Для правильного подбора средств важно консультироваться с косметологом. Он также поможет подобрать салонные процедуры, которые помогут избавится от большого количества комедонов. Применять ретиноиды в уходе без консультации у специалиста не рекомендуется.

"Частыми ошибками в попытках избавиться от черных точек являются: отсутствие дисциплины и системности в домашнем уходе; попытки удалить комедоны самостоятельно, эти манипуляции только травмируют кожу и провоцируют воспаление; неправильное и несбалансированное питание", - подчеркнула эксперт.

Кроме этого, большое количество комедонов - повод для обращения к специалисту, чтобы выявить причину их возникновения, ведь в основном работу сальных желез регулируют гормоны.

"И нарушение гормонального фона может негативно сказываться на здоровье. Поэтому не стоит заниматься самолечением и пренебрегать помощью специалиста", - резюмировала эксперт.