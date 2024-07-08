Косметолог рассказала о грозящих любителям кофе проблемах с кожей

У любителей кофе могут появиться проблемы с кожей из-за слишком частого употребления этого напитка. Как передает Day.Az, об этом предупреждает врач-косметолог Наталья Бубенчикова, ее цитирует Пятый канал.

Кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому любителям этого напитка необходимо постоянно восполнять водный баланс. Например, после каждой чашки кофе можно выпить стакан воды. Из-за такого эффекта кожа кофемана может стать сухой, тусклой и обезвоженной.

"Кто-то говорит [кофе] вредно, кто-то говорит даже полезно. Поэтому все зависит от дозы. Одна-две не принесут вреда. А если действительно много в течение дня - три, четыре и больше, - то здесь нужно задуматься и определить, насколько плохо метаболизируется кофе в организме", - рассказывает специалист.