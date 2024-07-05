5 июля 2024

5 июля 2024 11:00

Лучшие упражнения для сохранения формы после 50 лет

Российский бодибилдер Денис Семенихин назвал лучшие упражнения для сохранения формы после 50 лет. Как передает Day.Az, его слова приводит Men Today.

Семенихин рекомендовал выполнять на улице отжимания на брусьях и подтягивания широким хватом. В спортзале стоит делать жим лежа с весом 50 килограммов по пять подходов за тренировку, а также становую тягу сумо на 50 килограммов на крючках.. Кроме того, необходимо выполнять присед и "велосипед".

Помимо этого, Семенихин рассказал о челлендже пять тонн. Для его выполнения нужно сделать то количество подтягиваний и отжиманий на брусьях, которое при умножении на вес дает пять тонн.


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