Тренер назвал топ-5 лучших упражнений на пресс для женщин

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал топ-5 лучших упражнений на пресс для женщин. Его слова приводит "Спорт-Экспресс", передает Day.Az.

Начать проработку пресса эксперт предложил с подконтрольных выдохов - упражнения, которое не требует спортивной формы, оборудования и особого места. Техника выполнения: сделайте обычный вдох, сделайте обычный выдох, сделайте паузу на одну секунду, а затем подряд выполните 5-10 выдохов без добора воздуха. На последних выдохах живот должен сильно подтянуться, как будто затягивается корсет.

Также Соломин рекомендовал делать разгибания у стены. Исходное положение - стоя спиной к стене на расстоянии в один шаг, стопы на ширине плеч. На вдохе коснитесь руками стены над головой, затем согните колени и выдвиньте таз вперед, задержитесь в таком положении и на выдохе вернитесь обратно.

Кроме того, Соломин посоветовал делать динамическую планку. Ее можно выполнять с выходом в позу собака мордой вниз или раскачиванием в стороны с переносом веса. Дополнить тренировку могут велосипед и классические скручивания.