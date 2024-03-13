13 марта 2024

13 марта 2024 09:14

Косметолог дала советы, каким должен быть уход за жирной кожей

Жирная кожа требует определенного ухода, с помощью которого можно избежать осложнений и ухудшений ее состояния. Как передает Day.Az, о том, каким должен быть этот уход, "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Нана Носарева.

Она отметила, что в случае с жирной кожей очень важно умываться ежедневно утром и вечером, так как грязь и избыток кожного сала на поверхности может спровоцировать появление воспалений и расширение пор.

"После очищения необходимо использовать тонизирующее средство, которое обладает себорегулирующим действием и улучшает рельеф кожи. Крем должен также обладать свойством регуляции выработки кожного сала, но при этом не должен пересушивать ее", - добавила косметолог.

По ее словам, средства с SPF-защитой обязательны в использовании, но при этом они должны быть некомедогенными. Лучше использовать эмульсию, oil free гель или флюид.

"Избегайте средств на основе спирта, так как они усиливают выработку кожного сала в ответ на пересушивание. Не стоит умываться горячей водой, ежедневно использовать агрессивные скрабы и кислотосодержащие маски. Старайтесь реже использовать плотные тональные средства. Бездумно используя спиртовые растворы, пилинги, подсушивающие растворы и неподходящие косметические средства, вы только усугубите ситуацию", - предупредила специалист.


Просмотров: 117

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 4 146
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 8 642
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 10 130
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева