18 ноября 2023

18 ноября 2023 15:07

Морозная листва: вау-идея маникюра на позднюю осень, которую легко повторить дома

Украшаем ногти морозным инеем без помощи нейл-гуру!

Зима уже готовится полноценно вступить в свои права, оставляя нам еще несколько недель, чтобы насладиться последними моментами дыхания осени. Именно в этот период обычно и наступают первые заморозки, которые покрывают красивой вуалью инея опавшую листву под ногами.

Именно такого волшебного эффекта мы предлагаем добиться в модном маникюре сезона. Прямо в домашних условиях будем учиться украшать ногти красивым градиентом, а потом зашлифуем все деликатным сиянием, которое и сымитирует морозную корку. Лови пошаговую инструкцию по повторению эффектного дизайна!

Как сделать красивый маникюр на позднюю осень:

  • покрой ногти прозрачной базой;
  • набери на кисть несколько теней для век цветов осенней листвы - например, зеленый, багровый и терракотовый;
  • кистью расставь на ногтях яркие пятна теней;
  • следом набери на кисть светлые тени с мелким шиммером и вотри их в каждый ноготь;
  • покрой ногти топом и дай им высохнуть - готово!

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