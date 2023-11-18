Морозная листва: вау-идея маникюра на позднюю осень, которую легко повторить дома

Украшаем ногти морозным инеем без помощи нейл-гуру!

Зима уже готовится полноценно вступить в свои права, оставляя нам еще несколько недель, чтобы насладиться последними моментами дыхания осени. Именно в этот период обычно и наступают первые заморозки, которые покрывают красивой вуалью инея опавшую листву под ногами.