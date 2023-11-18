Морозная листва: вау-идея маникюра на позднюю осень, которую легко повторить дома

Украшаем ногти морозным инеем без помощи нейл-гуру!
Зима уже готовится полноценно вступить в свои права, оставляя нам еще несколько недель, чтобы насладиться последними моментами дыхания осени. Именно в этот период обычно и наступают первые заморозки, которые покрывают красивой вуалью инея опавшую листву под ногами.
Именно такого волшебного эффекта мы предлагаем добиться в модном маникюре сезона. Прямо в домашних условиях будем учиться украшать ногти красивым градиентом, а потом зашлифуем все деликатным сиянием, которое и сымитирует морозную корку. Лови пошаговую инструкцию по повторению эффектного дизайна!
Как сделать красивый маникюр на позднюю осень:
- покрой ногти прозрачной базой;
- набери на кисть несколько теней для век цветов осенней листвы - например, зеленый, багровый и терракотовый;
- кистью расставь на ногтях яркие пятна теней;
- следом набери на кисть светлые тени с мелким шиммером и вотри их в каждый ноготь;
- покрой ногти топом и дай им высохнуть - готово!