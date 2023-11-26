26 ноября 2023

26 ноября 2023 14:58

Названа лучшая экспресс-тренировка для мужчин после 40 лет

Нутрициолог и фитнес-эксперт Men Today Анастасия Юрпалова назвала лучшую экспресс-тренировку для мужчин после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Юрпалова заявила, что наилучший результат показывают высокоинтенсивные интервальные тренировки. Для начала она посоветовала бегать с высоко поднятыми коленями, затем выполнить десять приседаний, далее десять раз отжаться. Кроме того, необходимо выполнить подъемы ног из лежачего положения, а также стоять в планке на протяжении двадцати секунд.

Тренер подчеркнула, что после 40 лет уровень мышечной массы постепенно снижается. По ее мнению, регулярные тренировки помогают поддержать и даже увеличить массу, сохранить здоровье костей и суставов. Эксперт добавила, что тренировки помогут предотвратить остеопороз и другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Lenta.ru


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