21 сентября 2023

21 сентября 2023 18:00

Как выглядит маникюр в «маув»-тонах — самой нежной и женственной палитре цветов

"Маув" - термин, обозначающий особую часть палитры нюдовых оттенков. К нему относятся розово-лиловые цвета - чуть более сдержанные и прохладные, чем остальные варианты этих тонов. За счет нейтральности и едва ощутимого сероватого подтона такие цвета еще принято называть пыльными и пудровыми. Так что если услышишь эти термины, знай: речь идет именно о маув-оттенках. 

Маув-цвета хороши своим универсальным эффектом. Кстати, именно поэтому маув ценится не только в маникюре, но и в макияже. Считается, что среди помад в маув-палитре абсолютно каждая женщина найдет что-то себе по душе. 

В первую очередь маув-маникюр любят делать ценительницы нюдовой палитры. Однако благодаря маув-эффекту можно сделать маникюр в тон макияжу, как это часто рекомендуется в бьюти-этикете. Такой тип оформления ногтей принято называть "американским маникюром".

Сдержанная и женственная пыльно-розовая гамма подойдет и для офисных работниц, и для любительниц ретро-элегантности, и даже для тех, кто постоянно экспериментирует с маникюром. Благодаря спокойному тону маув-цвета сочетаются с огромным количеством других оттенков и могут послужить базой для самых неожиданных бьюти-экспериментов. 

thevoicemag.ru


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