Правило 5,5 сантиметров: как вычислисть свою идеальную длину волос

Всем нам периодически хочется экспериментов со внешностью. Один из самых простых способов сменить имидж - отрастить или отрезать волосы. Но как понять, какая длина вам подойдет? Можно проконсультироваться с вашим мастером, вдохновиться свежими фото любимых звезд или образами с показов. А можно - прибегнуть к математическим расчетам. Не переживайте, вспоминать всю программу старшей школы не придется - понадобится лишь линейка, карандаш и пара минут времени. Этот метод называется "правило пяти с половиной сантиметров". Рассказываем, что это такое и как он поможет найти вашу идеальную длину волос.

Здесь сразу стоит отметить, что ваши личные предпочтения важнее любой математики, и если вы уже нашли свой стиль и он вам нравится, его совсем не обязательно менять, если того требуют расчеты. А вот тем, кто находится в поиске, "правило 5,5 сантиметров" вполне может помочь. Итак, вот что нужно делать:

Встаньте перед зеркалом.

Возьмите карандаш (или любой длинный, негнущийся предмет) и расположите под подбородком в горизонтальном положении.

Теперь вооружитесь линейкой и измерьте расстояние от карандаша до мочки уха. Линейка при этом должна быть строго перпендикулярна карандашу.

Если полученное расстояние будет меньше 5,5 сантиметров, вам подойдет короткая стрижка от линии плеч и выше. Если больше - от линии плеч и ниже. В основе формулы лежит соотношение пропорций между шириной челюсти, и длиной и углом подбородка. Именно поэтому вычисления помогут определить подходящую длину волос: если стрижка будет соответствовать формуле, она идеально попадет во все пропорции и красиво подчеркнет черты лица.

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