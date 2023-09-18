«Текстурный» боб — модная стрижка для тех, кто устал от классики

Мы продолжаем рассказывать про самые модные вариации каре - главной стрижки этого сезона. Оказалось, небольшая длина волос ничуть не ограничивает простор для экспериментов: только в этом месяце в списке трендов оказались сразу три формы боба. Если ни одна из них вам не приглянулась, спешим поделиться еще одним трендовым вариантом. Этот вид каре идеально подойдет тем, кто хочет придать образу немного стильной небрежности и освежить имидж без кардинальных изменений. Конечно же, мы говорим о "текстурном" бобе.

Как не сложно догадаться из названия, основной акцент здесь сделан на текстуру волос, а значит для безупречного результата волосы важно не только правильно подстричь, но и уложить. Начнем со стрижки: чтобы придать волосам более заметную текстуру, необходимо добавить легкий каскад. Он не должен затрагивать верхнюю часть волос и быть сосредоточен лишь на кончиках. Это сделает их визуально объемнее и добавит стрижке легкой небрежности. Если у вас потные густые волосы, попросите мастера добавить внутренние "невидимые" слои. Они сделают волосы более легкими и упругими, но никак не повлияют на внешний вид стрижки. "Текстурный" боб можно носить с челкой и без - здесь все зависит от ваших предпочтений. Если сделаете выбор в пользу челки, присмотритесь к ультрамодным коротким вариантам.

Дальше дело за малым - волосы нужно правильно уложить. Сделать это совсем нетрудно. Обладательницам прямых волос пригодится средство для прикорневого объема и придания текстуры. Просто нанесите их на влажные волосы и сушите феном, слегка взъерошивая их пальцам вместо того, чтобы вытягивать при помощи расчески ищи щетки-браш. С волнистыми волосами все еще проще: на влажные волосы нанесите средство для фиксации естественных локонов и высушите их при помощи фена с диффузором. Легкий каскад сделает завитки более очерченными и упругими.

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