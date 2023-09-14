Модный дизайн маникюра для коротких ногтей: 10 осенних идей

Выбирая форму и длину ногтей, мы все чаще отдаем предпочтение самым комфортным коротким вариантам. Такой маникюр удобен в носке, да и тренду на натуральность соответствует куда лучше, чем длинные ногти. При этом, небольшая длина ногтей вовсе не означает, что вам придется отказаться от покрытия с дизайном. Существует огромное количество трендовых опций, которые будут отлично смотреться и на коротких ногтях. Мы собрали 10 классных осенних идей, среди которых вы точно найдете себе вариант по вкусу.

Сентябрь - отличное время примерить маникюр в традиционно осенних оттенках. Все тона желтого, оранжевого, красного и коричневого - вот идеальная палитра для начала сезона. Самым простым решением станет однотонное покрытие разными цветами. Просто выберете по одному осеннему цвету для каждого ногтя. Можно повторить одинаковую последовательность на обеих руках, а можно вовсе использовать сразу 10 цветов - по одному на каждый ноготь. Среди более интересных вариантов - разнообразный френч и инверсивный нейл-арт. За страшным названием скрывается совсем нехитрая технология. Просто любой рисунок, который вы хотите нанести на ноготь, необходимо подвергнуть инверсии, т.е. покрыть ноготь лаком в тех местах, где должно быть "пустое" пространство, а сам рисунок, где должен быть лак, оставить пустым. Конечно, сработает это только со схематическими изображениями, вроде сердечек, цветочков или смайликов. Также попробуйте выполнить базовые варианты дизайна, воде абстракции и геометрии в осенних оттенках, результат вас приятно порадует. Ну а больше идей стильного осеннего дизайна для коротких ногтей ждут вас в галерее ниже.

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