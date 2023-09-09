7 бьюти-средств, которыми нельзя пользоваться осенью и зимой — эти запреты нарушают все!

Рассказываем, какие средства лучше отправить в спячку до весны и почему это нужно сделать как можно скорее.

Матовая помада

Пора временно отложить наши любимые матовые помады, ведь вступив в сговор с батареями, они будут лишь пересушивать губы. Вместо них лучше использовать увлажняющие помады для губ с кремовой текстурой. Хорошо, если в составе этих бьюти-продуктов будет витамин Е и другие питательные компоненты.

Матовый тональный крем

Откажись и от использования тонального крема с матовой текстурой. Эти продукты часто лишают кожу влаги, в которой мы особенно остро нуждаемся в осенне-зимний период. Если ты страдаешь от нежелательного жирного блеска, спасайся матирующими салфетками.

Матирующая пудра

Все правильно: она может дополнительно высушить уже пострадавшую от холода кожу. А еще избегай минеральной пудры, потому что она также может вызвать обезвоженность.

Блеск для губ

Блеск для губ содержит воду, и использование его на улице в холодную погоду может привести к пересушиванию и даже трещинам на губах. Вместо блеска выбери гигиеничку с эффектом сияния или увлажняющую помаду.

Скрабы и очищающие щетки для лица

Зимой лучше забыть о жестких очищающих щетках или спонжах и заменить скрабы с крупными абразивными частицами мягкими пилингами или гоммажами для лица. Они бережно удаляют омертвевшие клетки кожи и подходят даже для самой чувствительной кожи.

Глубоко очищающие средства

Агрессивные средства для лица, которые очищают "до скрипа", не подходят для осеннего и зимнего ухода. Замени их нежной пенкой, мицеллярной водой или молочком, которые бережно избавляют кожу от загрязнений, не нарушая ее защитный липидный барьер.

Лак для волос

Лак для волос, возможно, закрепит объем и форму укладки под шапкой, но еще и изрядно высушит локоны. Присмотрись к "несмывашкам", которые не только зафиксируют укладку, но и помогут увлажнить волосы, а также придать им объем и блеск.

thevoicemag.ru