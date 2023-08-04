Эффект свежей стрижки - как всё время выглядеть так, словно ты только что вышла из салона красоты

Хочешь, чтобы она роскошно выглядела не только в первый день? Вот несколько лайфхаков, которые тебе помогут.

Используй шампунь глубокой очистки

Для частого применения он не подходит, однако раз в неделю-две пригодится: в удалении себума, пыли и остатков средств для укладки этому средству нет равных. Обрати внимание на шампуни с активированным углем, способным поглотить в 100-200 раз больше загрязнений, чем весит сам - это отличные помощники, когда речь идет об уходе за собой.

Правильно выбери сухой шампунь

Обрати внимание на список ингредиентов на этикетке. "Ищите средство, которое содержит успокаивающие и противовоспалительные ингредиенты, полезные для кожи головы, - например, цинк, аллантоин и бисаболол", - советует трихолог Филип Кингсли. Предпочитаешь что-то натуральное? Обрати внимание на бадьян - он отлично справляется с излишками жира, который производит наша дерма.

Купи шелковые или атласные наволочки

Они идеальны для любых волос - седых и окрашенных, прямых и вьющихся, "молодых" и "зрелых". Гладкая ткань создает меньше трения, чем хлопок, благодаря чему даже самые ослабленные и сухие волосы будут меньше ломаться и запутываться. Хочешь сэкономить? Тогда приобрети самый простой шелковый шарф, который можно намотать на голову на ночь - он тоже справиться с задачей.

Смени пробор

Этот совет может показаться странным, ведь ты выбрала определенный пробор, чтобы нужным образом "оформить" волосами лицо, однако он работает: трюк позволяет придать прическе дополнительный объем.

Суши волосы футболкой

"Я рекомендую делать это всем клиенткам, - говорит стилистка по прическам Джен Аткин. - Ткань футболки не так грубо обходится обходится с волосами, как махровое полотенце, и позволяет сохранить их здоровыми".

Обзаведись разными щетками

По мнению стилиста Чарльза Бейкера Страхана, дома надо держать набор инструментов для ухода за волосами, ведь все они нужны для определенных целей. Например, щетка из кабаньей щетины придаст волосам гладкость, расческа с редкими зубчиками поможет разобрать влажные локоны после мытья, а щетка с штырьками с закругленными кончиками создаст идеальное натяжение во время укладки.

thevoicemag.ru