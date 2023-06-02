Косметику с какими ингредиентами не стоит использовать перед выходом на солнце

Овреде солнечных лучей для кожи сказано все и даже больше. Ультрафиолет разрушает коллаген в коже, ускоряет ее старение, а также может стать причиной развития меланомы. А сделать его воздействие на кожу еще более агрессивным могут активные ингредиенты, содержащиеся в вашей косметике. Они могут повышать чувствительность клеток кожи к солнцу, провоцировать появление ожогов и гиперпигментации. Рассказываем, с какой косметикой стоит быть осторожнее в летнее время.

Ретинол

Ретинол - один из самых эффективных антивозрастных косметических ингредиентов. Он разглаживает мелкие морщины, стимулирует выработку коллагена, выравнивает рельеф кожи и делает ее более упругой. А еще - значительно повышает ее чувствительность к ультрафиолету. Несмотря на то, что ретинол как правило используется в ночном уходе, летом с ним стоит быть осторожнее. Некоторые специалисты и вовсе рекомендуют отказаться от его использования в летнее время. Впрочем, если такой подход кажется вам слишком радикальным, старайтесь не только наносить SPF перед выходом из дома, но и исправно обновлять его каждый 1,5-2 часа. В противном случае на лице может появится пигментация и даже ожоги.

AHA-кислоты

Альфа-гидрокислоты - например, молочная или гликолевая - отличные эксфолианты, которые позволяют бережно удалить ороговевшие частички кожи и выровнять ее тон и рельеф. Они стимулируют клеточный обмен и позволяют другим активным ингредиентам лучше проникать в кожу. Но если вы думаете, что легкий пилинг перед выходом из дома - это хорошая идея, спешим вас расстроить. Обновленная после отшелушивания кожа более чувствительна к ультрафиолету, и может отреагировать на солнечные лучи раздражением и даже ожогами. Поэтому использовать средства с кислотами лучше вечером, а утром - обязательно наносить SPF.

Пероксид бензоила

Этот ингредиент хорошо знаком обладателям жирной кожи, склонной к акне. Перекись бензоила - один из самых популярных антисептических компонентов косметики, который помогает остановить размножение бактерий и, как следствие, уменьшению количества и интенсивности воспалений. Права под его воздействием увеличивается и фоточувствительность кожи. Особенно в местах, где есть воспаление или следы пост-акне, очень легко может появиться гиперпигментация, от которой придется долго и мучительно избавляться.

Витамин С

С витамином С ситуация довольно неоднозначная. С одной стороны, он тоже может повысить фоточувствительность кожи и спровоцировать появление пигментных пятен. С другой - он эффективно защищает кожу от ультрафиолета, препятствуя пагубному действию свободных радикалов, которые активизируются под воздействием УФ-лучей. Именно поэтому средства с витамином C (преимущественно сыворотки) специалисты настоятельно рекомендуют наносить под солнцезащитный крем. Кстати , если у вашей кожи повышенная чувствительность, использовать витамин лучше не утром, а с вечером, а утром обязательно наносить SPF.

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