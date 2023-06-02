Почему баляж больше не в моде?

Сложные окрашивания волос с множеством подтонов, бликов и игрой оттенков на прядях свели почти на "нет" востребованность однотонного окрашивания. Благодаря шатушу, балаяжу, эйр-тачу и другим методикам можно намного реже красить волосы - но при этом выглядеть свежо, ухоженно и подчеркивать сильные стороны своей внешности.

Впрочем, в последнее время и эти технологии начинают заметно видоизменяться. Куда чаще девушки окрашивают не всю массу волос, а только пряди у лица или половину от всей массы локонов. Ведь это куда быстрее и дешевле - а эффект всё равно получается потрясающий.

Несмотря на то, что балаяж считается щадящей методикой окрашивания, вреда от обесцвечивания не избежать. Именно поэтому мастера рекомендуют выбирать рельефное окрашивание. По суди, это подвид балаяжа - но при нем основная работа ведется с очень тонкими прядями.

В итоге чистых обесцвеченных волос в общей массе получается не так уж и много - но так как светлые тона превалируют над темными, окрашивание выглядит не хуже классического балаяжа.

Главная сложность рельефного окрашивания заключается в необходимости правильно расставить акценты. Светлые пряди должны быть гармонично рассредоточены по всему полотну волос, и особенно - возле лица. Всё-таки главный секрет методики заключается именно в имитации сильного изменения цвета волос. А это настоящее искусство!

thevoicemag.ru