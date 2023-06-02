2 июня 2023

2 июня 2023 11:15

Какой возраст считается самым опасным для женской фигуры — и почему

Какой возраст считается самым опасным для женской фигуры - и почему

Ученые постоянно проводят исследования, посвященные лишнему весу. Так, недавно британские диетологи, проверив выборку прошлых экспериментов, заключили, что мужчины и женщины склонны набирать лишние килограммы в разные жизненные периоды. И если у мужчин этот уязвимый возраст начинается только в районе 45 лет, женщины могут столкнуться с необъяснимым увеличением цифры на весах в период с 35 до 40 лет.  

Как оказалось, уязвимыми для лишнего веса 35-летние женщины становятся из-за целого комплекса проблем. Во-первых, именно к этому возрасту многие рожают детей - причем зачастую не одного, а двух-трех. Это влечет за собой хроническую усталость, а также изменение пищевых привычек, снижение физической активности и - без этого никуда! - гормональные изменения в организме.

Как ни крути, до 35 лет восстановиться после родов проще, чем в более зрелом возрасте. К тому же именно ближе к 40 годам метаболические процессы в организме начинают замедляться. Естественно, мы не можем это сразу же отследить - вот и удивляемся сильной утренней отечности, джинсам, которые вдруг стали маленькими, и неприятной цифре на весах.

Увы, решить проблему можно только одним путем: постоянным контролем над своим образом жизни. Не ленись пробовать новые вкусные и здоровые рецепты и старайся больше ходить. Это - условный минимум, который поможет сохранить фигуру в норме.

thevoicemag.ru


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