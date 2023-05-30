3 антитренда в стрижках, о которых стоит забыть

Абсолютно любая, даже самая модная стрижка может выглядеть плохо, если мастер ошибется в один из ключевых моментов ее выполнения. Это неприятно, но легко поправимо. Но есть стрижки, которые в не зависимости от виртуозности вашего стилиста по волосам, в любом случае будут смотреться плохо, потому что уже совсем не актуальны. Рассказываем о трех главных антитрендах в стрижках 2022.

Стрижка маллет

Стрижка маллет родом из 80-х, однако пару лет назад пережила невероятную волну популярности. Прическа подразумевает, что волосы по бокам и спереди короткие, а сзади - удлиненные. Такая стрижка выглядит неаккуратно, нарушает пропорции лица, а на достойную укладку придется потратить очень много времени, потому что если от нее отказаться, волосы просто будут торчать в разные стороны.

Длинные прямые волосы, уложенные на прямой пробор

В первую очередь это касается обладательниц прямых тяжелых волос, лишенных естественного объема. Укладка на прямой пробор визуально "опускает" черты лица, обеспечивая эффект прямо противоположный лифтингу. Чтобы избежать этого, достаточно сместить пробор на пару сантиметров в бок - это значительно освежит образ. Ну а если вы готовы изменить стрижку, присмотритесь к ультрамодному каскаду.

Густая "тяжелая" челка

Челки сейчас находятся на пике популярности, и если вы решили стать ее счастливым обладателем, к выбору формы стоит подойти со всей ответственностью. Густая, доходящая до бровей челка зрительно уменьшает глаза и может подчеркнуть мимические морщинки и несовершенства кожи. Чтобы челка служила украшением, ее необходимо подбирать под форму лица - как это сделать, мы рассказывали здесь.

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