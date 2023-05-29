10 идей маникюра в самом солнечном оттенке

Лето - пора ярких красок, и в это время года немного цвета в свой образ часто хочется добавить даже самым преданным поклонникам минимализма. Причем внедрять яркие цвета в свою жизнь мы советуем начать не с одежды, а с маникюра - все же это самый простой и наименее затратный способ. Если посмотреть на трендовые оттенки сезона весна-лето 2023 - выбор окажется огромным. Однако особое внимание мы рекомендуем обратить на самый летний из них - солнечный желтый.

Использовать желтый в маникюре можно множеством разных способов. Самый простой - однотонное покрытие. Здесь можно смело экспериментировать с оттенками, выбирая из десятка вариантов одного цвета тот, что придется вам по вкусу. Если остановить выбор лишь на одном кажется слишком сложно, используйте сразу несколько: просто покройте каждый ноготь своим вариантом желтого цвета. Не меньшей популярностью пользуется цветной френч: вы можете просто покрыть "кончики" ногтей желтым цветом, а можете - нанести на них какой-нибудь незамысловатый рисунок в оттенках желтого. Конечно, летом самым логичным выбором станет цветочный принт, однако рисовать можно и другие картинки - например, солнце или смайлики. Одним словом, количество вариантов безгранично. Мы собрали самые классные варианты маникюра в солнечном желтом оттенке, среди которых вы точно найдете тот, что придется вам по душе.

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