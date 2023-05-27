Как выглядят самые красивые стрелки этого лета: нежный образ Джиджи Хадид для Каннского кинофестиваля

Джиджи Хадид вошла в список почетных гостей Каннского кинофестиваля. Каждый ее выход на красную дорожку разбирается на детали. В отличие от Ирины Шейк или Джулии Фокс, супермодель не пытается удивить Канны. Вместо этого она покоряет всех ультра-женственными образами - точеными силуэтами платьев и роскошными украшениями.

Без нюда, который так любит модель, тоже не обошлось. Можно сказать, бьюти-команда Хадид "переизобрела" для нее эталонный голливудский образ, сделав его более теплым и нежным. Так, вместо упругих локонов Джиджи носит в Каннах волнистые пряди, красную помаду заменяет бежево-розовым тоном, а вместо стандартных кошачьих стрелок выбирает не менее длинную, но всё-таки более утонченную вариацию мейкапа глаз.

Конечно, прорисовать стрелку от внутреннего до внешнего края глаза - задача со "звездочкой". Особенно, если нужно сохранить тонкость и воздушность, избежав графичности. Для такого макияжа пригодится высокопигментированная подводка с хорошей кисточкой - чтобы не приходилось прорисовывать одну и ту же линию несколько раз подряд.

Кстати, остальные детали макияжа глаз Джиджи работают в поддержку ее стрелок. Обрати внимание на растушевку теней на нижнем веке, имитирующую форму стрелки. Такой прием точно стоит взять на заметку!

thevoicemag.ru