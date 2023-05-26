Колумбийский маникюр: 3 шага к красивым и здоровым ногтям

Чтобы маникюр получился действительно красивым, важен не только модный дизайн самого покрытие, но и степень ухоженности рук и здоровья ногтей. Именно поэтому некоторые техники маникюра сосредотачиваются именно на уходе, а лишь потом - на покрытии. Одна из таких техник - колумбийский маникюр. В Колумбии уходу за руками и ногтями в частности уделяется особое внимание: с раннего возраста любая жительница этой страны точно знает как и зачем увлажнять и скрабировать кожу рук или полировать поверхность ногтевой пластины. Рассказываем, в чем особенности колумбийского маникюра и какие элементы ухода точно стоит взять на заметку.

По большому счету, техника колумбийского маникюра состоит из трех этапов. Первый - тщательное очищение. И речь идет не только о том, чтобы вымыть руки перед началом маникюра. Поверхность ногтей важно тщательно очистить: для этого существуют специальные щеточки, однако вполне подойдет и зубная с самой мягкой щетиной. Также ногти важно продезинфицировать, чтобы на следующих этапах обработки не пришлось ни о чем переживать.

Второй этап - отшелушивание и увлажнение кожи рук. Чтобы маникюр выглядел эффектно, в безупречном состоянии должны быть не только ногти, но и руки целиком. Используйте мягкий скраб или энзимную пудру, чтобы удалить ороговевшие частички кожи, а затем - питательный крем.

И, наконец, третий этап - защита. Какими бы качественными лаками вы ни пользовались, пигменты и другие химические вещества в составе проникают в поверхность ногтя. Так что перед нанесением любого покрытия - гелевого или обычного, ногти необходимо покрывать плотным слоем лечебной защитной базы. Если проделывать такой ритуал ухода, ваш маникюр всегда будет смотреться безупречно вне зависимости от того, предпочитаете вы нюдовое покрытие или сложный нейл-арт с 3D-дизайном.

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