26 мая 2023

26 мая 2023 09:51

Почему летом лучше делать американское наращивание ресниц?

Почему летом лучше делать американское наращивание ресниц: чем оно отличается от классики

Наращивание ресниц - идеальная процедура для отпуска. Благодаря наращиванию можно отказаться от косметики: и не переживать, что тушь потечет из-за купания в море, бассейне или же просто не выдержит жары.  

При этом в летнее время наращивание ресниц держится хуже, чем в другие сезоны года. Всё, опять-таки, связано с повышенной влажностью и жарой, которые плохо "дружат" с искусственными ресничками и провоцируют их более активное выпадение.   

Однако специалисты уже научились обходить эту проблему. Именно поэтому тем, кто любит плавать, посещать сауну или часто принимать ванную, рекомендуется делать не классическое, а американское наращивание ресниц. 

Визуально "американка" ничем не отличается от остальных видов наращивания: ее можно делать в разных видах и объемах. Единственная разница - в материалах. Обычно для наращивания используются ресницы из натуральных компонентов или полимерных волокон. Тогда как в американском наращивании применяются искусственные волоски из силикона или каучука, обладающие повышенной термостойкостью. 

Конечно, найти материалы для американского наращивания не так-то просто: отечественные мастера редко работают на их основе, так как стоят они дороже и, следовательно, повышают стоимость процедуры. Однако хотя бы раз попробовать такую процедуру однозначно следует: ведь в перспективе это поможет сэкономить и продлить время между сеансами наращивания. 

thevoicemag.ru


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