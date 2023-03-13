Самая актуальная прическа сезона

Памела Андерсон ворвалась в массовую культуру в ярко-красном слитном купальнике, с бронзовым загаром и небрежной копной платиновых локонов: роль в популярном сериале 1989 года "Спасатели Малибу" моментально сделала модель и актрису знаменитой. Сейчас, когда звезда переживает новую волну популярности (этому во многом поспособствовали сериал "Пэм и Томми" и документальный фильм, автором которого выступила сама Памела), знаковые элементы ее стиля превращаются в настоящие тренды. Первым всеобщую любовь снискал фирменный пучок Памелы - объемный, нарочито неаккуратный с небрежно выбивающимися прядями у лица.

Прическу Памелы (сложно сказать, сознательно или нет) уже повторили многие звезды: от Кайли Дженнер до Эшли Грэм, от Милли Бобби Браун до Дуа Липы. И их легко понять: небрежная, но очень эффектная прическа здорово подходит для самых разных случаев и придает образу немного дерзости. И повторить ее гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд - ниже вы найдете подробную инструкцию, которая позволит сделать фирменный пучок Памелы Анденсон самостоятельно.

Первым делом волосам необходимо придать необходимый объем и текстуру. Вооружайтесь мусом для объема, щедро нанесите его на корни, а на длину - текстурирующее средство. Теперь волосы нужно высушить феном: лучше выставить высокую мощность и не очень высокую температуру - это позволит не повредить волосы. Сушить их необходимо, приподнимая у корней, и закрепляя полученный объем холодным воздухом. В противном случае корни очень быстро "опадут". Если ваши волосы вьются от природы, текстурирующего средства, которое вы нанесли будет достаточно, чтобы сформировались небрежные завитки. Если волосы прямые - придется использовать плойку. Выбирайте устройство с большим диаметром и не делайте кудри слишком тугими. Главное - естественность. Теперь необходимо собрать сам пучок. Использовать можно резинки, невидимки или французские шпильки - что для вас удобнее. Для начала соберите руками свободный хвост, закрутите его в пучок и закрепите любым удобным вам способом. Теперь необходимо высвободить челку, пряди у лица и несколько случайных прядей по бокам- пускай прическа выглядии так, будто она вот-вот развалится. Ведь именно в этом и состоит все ее очарование.

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