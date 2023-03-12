Стилист назвала главные тренды макияжа на весну

Цветные стрелки и матовые помады - новые тренды макияжа в этом весенне-летнем сезоне. Об этом 8 марта рассказала "Известиям" визажист, стилист по волосам Ксения Щербина, передает Day.Az.

"Никуда не уходит тренд на чистый "нюд", ведь чистое и ухоженное лицо - мода вне времени. Матовость помад заменяет глянец. Впрочем, глянец может использоваться в макияже глаз. Снова яркие цвета в тренде! Я думаю, как и в прошлом сезоне, будут актуальны цветные стрелки. Но для более продвинутых подойдет моноцвет на всё веко, а если выделить только внутренний угол глаза цветом, а внешний оставить нетронутым - это писк моды для самых смелых. Также в ход идут стразы", - перечислила эксперт.