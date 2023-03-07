10 весенних идей для любителей темного маникюра - ФОТО

Черный лак давно из атрибута неформального стиля превратился в настоящую классику. Его носят в офисы, на красные дорожки и даже на свадьбу. При этом самым популярным дизайном с черным лаком остается однотонное покрытие - черный очень самодостаточный и даже в таком виде эффектно смотрится на ногтях. Однако если вам все-таки захотелось экспериментов с маникюром, а отказываться от любимого цвета покрытия вы не готовы, попробуйте использовать черный лак, как элемент нейл-арта. Рассказываем о самых модных способах это делать.

Уже который сезон своих позиций не сдает микро нейл-арт. Небольшие рисунки - точки, линии, геометрические фигуры или, например, сердечки - нарисованные на прозрачной или нюдовой базе смотрятся аккуратно и минималистично, подходят для любого случая и образа. В черном варианте маникюр станет еще практичнее: отсутствие ярких красок в дизайне сделает его более универсальным. Не стоит забывать и про опцию с черным французским маникюром: этот вечно актуальный дизайн никогда не сдает своих позиций и продолжает появляться на подиумах и красных дорожках. Тяготеете к более сложным дизайнам? Вариантов масса! Анималистичные принты, геометрия, абстракция или настоящая живопись - выбирайте дизайн по-вкусу. Для последнего, правда, вам понадобится хороший мастер с навыками рисования и не один час времени. Зато результат точно приятно вас удивит.

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