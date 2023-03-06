Парикмахер раскрыла приводящую к жирности волос ошибку во время мытья - ВИДЕО

Парикмахер Джиллиан Джейн раскрыла ошибку во время мытья волос, которая приводит к их жирности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az.

Так, по мнению специалиста, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды. "Горячая вода вызывает гиперактивность сальных желез, которые расположены на коже головы", - заявила эксперт.

Подписчики оказались удивлены данным сообщением и стали об этом писать в комментариях под видео. "Я люблю горячую воду, но в последнее время мои волосы стали жирнеть быстрее, и я не знала, почему", "Мне определенно нравится узнавать что-то новое в 33 года", "Я думал, что вы будете говорить о слишком частом мытье, но видимо ошибался", "Это правда. С тех пор, как я перешел на холодную воду, мои волосы стали менее жирными", - высказывались они.