Причины появления темных кругов под глазами. И как от них избавиться?

Кожа вокруг глаз примерно на 40% тоньше, чем на любом другом участке нашего тела, что делает ее особенно чувствительной к любого рода воздействиям. Появление мешков и темных кругов под глазами - реакция на множество разных воздействий: от недостатка сна до слишком долгого нахождения под открытыми солнечными лучами. Рассказываем о пяти самых распространенных причинах появления темных кругов под глазами и о том, как с ними бороться.

Нарушение кровообращения

Как мы уже отметили выше, кожа в зоне под глазами очень тонкая, поэтому малейшее скопление кровяных пигментов в этом области бывает особенно заметно. Скапливаются они там из-за недостаточной интенсивности кровообращения и сгущения крови.

Что делать: в первую очередь - пить больше воды, сгущение крови зачастую происходит именно из-за недостатка жидкости в организме. Также нормализовать кровообращение помогут регулярные физические нагрузки - конечно, одна тренировка тон кожи под глазами не выровняет, но в дальнейшем это может помочь.

Алкоголь и курение

Употребление алкоголя и курение также относят к распространенным причинам возникновения темных кругов под глазами. Эти вещества не только влияют на кровообращение, но и замедляет выработку коллагена и эластина в коже, а также вызывает обезвоживание кожи. Этиловый спирт и продукты горения табака - настоящие катализаторы старения: кожа под глазами становится более тусклой, а темные круги - заметнее.

Что делать: здесь все очевидно - отказаться от курения и свести к минимуму употребление спиртного.

Недостаток сна

Можно долго перечислять последствия, к которым приводит хронический недостаток сна, и темные круги под глазами - одно из них. При недостатке металонина в организме и хронической усталости сосуды расширяются, из-за чего темные круги становятся заметнее.

Что делать: еще один очевидный совет - наладить гигиену сна. Подробный гид по здоровому сну ищите здесь.

Ультрафиолет

Темные круги под глазами могут появляться не только из-за нарушения кровообращения, но и из-за пигментации. В коже накапливается пигмент меланин, который вызывает потемнение кожных покровов под воздействием ультрафиолетового излучения.

Что делать: и от этих темных кругов будет избавиться гораздо сложнее, так что лучше сделать все, чтобы они не появлялись. Для этого необходимо регулярно использовать SPF-крем, а также не забывать о качественных солнцезащитных очках со стеклами с УФ-фильтром.

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