Каре - не единственный способ сменить имидж. Эти 5 советов помогут отрастить длинные и здоровые волосы

Очем вы думаете в первую очередь, когда слышите фразу "сменить имидж"? Наверняка о стрижке (скорее всего - каре или челке) или ярком окрашивании. Да, это два самых простых и быстрых способа как-то изменить внешность, однако есть еще один, о котором мы незаслуженно забываем. Это - отращивание волос. Да, такая смена имиджа займет много времени да и усилий потребует немало, ведь чтобы волосы росли длинными и красивыми, необходимо не только отказаться от коротких стрижек, но и полностью пересмотреть уход за ними. Рассказываем о пяти правилах, которых важно придерживаться, если вы решили отрастить волосы.

Ухаживайте за кожей головы

Вспомните, сколько различной уходовой косметики вы используете для лица? Помимо очищающих средств, в самый базовый уход обязательно входит тонер, пара сывороток и увлажняющий крем. Взаимодействие с кожей головы, как правило, заканчивается на шампуне. И очень зря, ведь скорость роста и качество волос во многом зависит от ее состояния. Первое и самое важное - регулярное отшелушивание. Использовать для него можно специальные скрабы или кислотные пилинги. Они необходимы для своевременного обновления кожи головы, а также глубокого очищения от остатков средств для укладки - шампунь часто с ними не справляется. Также добавьте в свой уход специальные маски и сыворотки для кожи головы: они обеспечат питание, увлажнение, укрепят ее защитный барьер и сделают все, чтобы волосы росли быстрее.

Выбирайте правильный шампунь

Все усилия по уходу можно свести на нет, если регулярно мыть кожу головы неправильным шампунем. Часто в составе продукта встречаются слишком агрессивные ПАВы, которые сушат кожу головы и даже могут вызвать раздражение. Если вы не пользуетесь специализированным шампунем (например, для кудрявых или окрашенных волос), выбирайте увлажняющее или восстанавливающее средство. А еще лучше - проконсультируйтесь со своим мастером в салоне, он точно подскажет, какой шампунь вам необходим.

Осторожнее с полотенцем

Никогда не заматывайте волосы после мытья в полотенце. Даже если вы видели это в кино или так всю жизнь делали ваши мама и бабушка. Любой контакт с тканью (особенно такой грубой, как у махрового полотенца) повреждает кутикулу волос, из-за чего они быстро становятся сухими и ломкими и теряют привлекательный вид. Вместо заматывания, растирания и прочих агрессивных действий с полотенцем, просто слегка промокните им волосы (хорошо, если оно будет из микрофибры) и сразу нанесите несмываемый уход, подходящий для вашего типа волос.

Не расчесывайте волосы без необходимости

Этот совет может показаться странным, однако привычка прочесывать волосы по всей длине при любом удобном случае может стать причиной активного выпадения волос. Конечно, расческа, в первую очередь, вычесывает те волосы, которые и так бы выпали, но всегда есть небольшой процент волос, которые остаются на расческе из-за механического воздействия на их корень. Соотвественно, чем чаще вы расчесываетесь, тем больше это количество. Так что расчесывайте волосы по всей длине только когда это необходимо, а от скуки лучше этого не делать.

Следите за питанием

Это очень банальный совет, но он здесь едва ли не самый важный, потому что волосы растут не из воздуха - им для этого необходим определенный набор питательных веществ. Если они их не получают, рост значительно замедляется, а качество новых волос оставляет желать лучшего. Чтобы локоны росли густыми и сильными, им необходим белок, витамины и жирные кислоты. Все подробности о правильном рационе вы найдете здесь.

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