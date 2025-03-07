Женщины больше мужчин тратят на ремонт машины

По итогам первых месяцев 2025 года, средняя стоимость обслуживания и ремонта машин у женщин составила 230 манатов , в то время как у мужчин - 218 манатов.

Как передает Day.Az, об этом "Российской газете" рассказали в аналитической службе международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

"Средние чеки на обслуживание и ремонт автомобилей у женщин составили 230 манатов. При этом средняя стоимость визита на СТО у мужчин ниже на 6% и составляет 218 манатов. В прошлом году за аналогичный период (январь и февраль) средние чеки у автоледи были 179 манатов", - говорится в сообщении.

По информации источника, за год траты женщин увеличились на 27%, а мужчин - на 30%. Это обусловлено тем, что водительницы, выявляя неисправности, стараются быстрее их устранить, при этом женщины более аккуратны и соблюдают сроки замены технических жидкостей.

Также сообщается, что все больше водительниц становятся клиентами автосервисов, возможно это связано с тем, что женщины перестают просить мужчин за них посетить СТО.

Кроме того, аналитики сети Fit Service зафиксировали, что каждым пятым клиентом является женщина. Они также сообщают, что чаще всего водительницы выбирают машины Toyota, Hyundai, Nissan, Kia и Lada.