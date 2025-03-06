6 марта 2025

6 марта 2025 11:40

Назван неожиданный способ похудеть в талии

По словам специалистов, висцеральный жир - это не просто "запас энергии", а серьезная угроза для здоровья. Его избыточное количество повышает риск таких состояний, как диабет, болезни сердца и деменция. Обычно объем такого жира сокращается при правильном питании и тренировках, однако отсутствие качественного отдыха может свести усилия на нет.

Диетолог Кац отметила, что недосыпание нарушает баланс гормонов, регулирующих голод, таких как грелин и лептин, что приводит к перееданию и накоплению жира. Полноценный сон продолжительностью от семи до девяти часов помогает предотвратить эти процессы.

Хронический стресс может стать провокатором повышенной выработки другого гормона - кортизола. Его избыток ведет к эмоциональному перееданию и увеличению области талии. Тем не менее, регулярный отдых, прогулки на свежем воздухе и медитации эффективно нормализуют гормональных фон, помогая поддерживать стройную фигуру.

Отдых и сон также повышают эффективность тренировок, обеспечивая организм достаточным временем на восстановление и способствуя более эффективному сжиганию жира. Врач Дэвис также отметила, что стабильный режим сна ускоряет метаболизм. Исследования показали, что люди с нарушениями сна расходуют на 55 калорий в день меньше, чем те, кто придерживается регулярного режима.


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