Ученые раскрыли, как профессия влияет на выбор партнера

То, в какой сфере работает человек, почти ничего не говорит о том, что он ищет в романтическом партнере. К такому выводу пришли исследователи, изучившие почти 2000 взрослых в семи странах.

Статья опубликована в научном журнале Personality and Individual Differences (PID), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психологи часто рассматривают профессиональные интересы как часть личности: одни тянутся к работе с людьми, другие - с объектами и системами, третьи - с данными и идеями. Если это действительно глубинная черта, она могла бы влиять и на выбор партнера. Проверить это решили исследователи исследователи из Университета Визья (Польша) и Католического университета Португалии.

В опросе участвовали 1974 человека из США, Германии, Южной Африки и других стран. Их разделили на три группы по сфере работы: ориентированные на людей (746 человек), на вещи (289) и на абстрактные категории (710). Участники дважды выполняли задание с принудительным выбором: представляя короткие и долгие отношения, они выбирали, какие из пяти качеств важнее - физическая привлекательность, доброта, компетентность, совместимость или характер.

Сфера работы почти не была связана с предпочтениями. Ориентированные на людей и на вещи работники делали практически одинаковый выбор по компетентности и совместимости в обоих сценариях. Разница между группами оказалась настолько мала, что ее признали незначимой.

"Ваша работа очень мало говорит о том, чего вы хотите в партнере. Среди 1974 взрослых в семи странах сфера деятельности почти не влияла на то, как часто они выбирали внешность, доброту, компетентность, совместимость или характер. Пол и то, представляли ли они интрижку или долгие отношения, значили гораздо больше", - отметил соавтор статьи Дритжон Груда из Католического университета Португалии.

Пол и контекст отношений оказались устойчиво связаны с предпочтениями. В обоих сценариях мужчины чаще выбирали физическую привлекательность, а женщины - доброту и компетентность. Например, в долгих отношениях мужчины выбирали физическую привлекательность в среднем 1,13 раза против 0,60 у женщин, а женщины выбирали доброту 2,51 раза против 2,08 у мужчин.

Контекст менял приоритеты сильнее, чем профессия. При представлении коротких отношений участники выбирали физическую привлекательность почти в три раза чаще - 2,33 против 0,85. Чтобы вместить этот фокус на внешность, выбор совместимости, доброты и характера падал примерно на полбалла.

"Основной вывод: зная сферу работы человека, мы мало что можем сказать о его предпочтениях в партнере, если учитывать пол. Гораздо важнее, думает ли человек о коротких или долгих отношениях", - заключил Груда.