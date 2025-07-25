25 июля 2025

25 июля 2025 11:03

Невеста возненавидела роскошное помолвочное кольцо и нарвалась на гнев в сети

Блогерша, имя которой не раскрывается, возненавидела роскошное помолвочное кольцо и нарвалась на гнев в сети.

Как передает Day.Az, соответствующий пост и комментарии опубликованы в Facebook.

Невеста разместила фото бриллиантового помолвочного кольца с одним крупным камнем и россыпью маленьких камней по кругу. При этом она призналась, что ее не удовлетворил выбор женихом украшения, на разработку которого тот потратил три месяца.

"Я думала, оно мне понравится. Я подождала неделю. Каждый раз, когда смотрю на него, мне становится грустно. Оно совсем не мое. Круглая форма, ореол, цепочка паве. Я бы выбрала полную противоположность", - посетовала она.

Вместе с тем инфлюэнсерша пожаловалась, что ее расстроил подход возлюбленного, который не поинтересовался ее вкусом.

"Меня расстраивает, что он ни разу не спросил ни меня, ни моих подруг, какое кольцо мне нравится. Что теперь? Мне что, молча страдать? Я каждый раз притворяюсь счастливой, когда он говорит, какое это "красивое" кольцо. Боюсь, он очень обидится, если я подниму эту тему", - возмутилась она.

В свою очередь пользователи сети осудили девушку в комментариях под постом. "Ты ужасный человек. Твой мужчина потратил три месяца на разработку кольца и, очевидно, вложил на него кучу денег, желая сделать тебе настоящий сюрприз", "Повзрослей. Ты должна носить это кольцо с гордостью", "Надеюсь, он поменяет девушку, а не кольцо", - заявили они.


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