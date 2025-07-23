23 июля 2025

23 июля 2025 11:19

Женщина раскрыла свой 15-летний роман с монахом

В Таиланде высокопоставленный буддийский монах лишился сана после обвинений в 15-летнем романе с женщиной.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Khaosod English.

Пхра Дхаммавачиратиракун, бывший настоятель храма Ват Накхон Саван, добровольно покинул свой пост 19 июля, сославшись на проблемы со здоровьем. Полиция позднее сообщила о расследовании в отношении монаха, который якобы жил с женщиной "как муж с женой" не меньше 15 лет.

"Женщина стала ревновать, когда узнала о его связи с другой", - заявил представитель полиции. Конфликт стал достоянием общественности после того, как любовница стала жаловаться на партнера знакомым и таким образом раскрыла их отношения. Сплетни быстро распространились среди местных жителей, которые сообщили о своих подозрениях в антикоррупционное управление.

Следователи обнаружили переписку и фотографии, подтверждающие отношения, в том числе кадры, где монах в парике и гражданской одежде. Также изучается возможное финансовое мошенничество при строительстве буддийского парка, в ходе которого пропали сотни миллионов батов. У женщины изъяты два дома, три автомобиля и драгоценности.


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