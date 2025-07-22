22 июля 2025

22 июля 2025 15:44

В Индии женщина вышла замуж сразу за двух братьев

В Индии женщина вышла замуж сразу за двух братьев.

Как передает Day.Az, об этом пишет Gulf News.

В индийском штате Химачал-Прадеш состоялась уникальная свадьба: два брата из племени хатти - Прадип и Капил Неги - женились на одной женщине, Суните Чаухан, возродив древнюю, но постепенно исчезающую традицию полиандрии. Церемония прошла в деревне Шиллай района Транс-Гири, собрав сотни гостей и вызвав широкий общественный резонанс.

Трёхдневное торжество сопровождалось традиционными песнями, танцами и ритуалами. Свадьба проходила по старинному обряду "Яйда": невеста прибыла в дом женихов в красочной процессии, где под руководством местного жреца был проведён обряд "Синж" - благословение на брак с мантрами, святой водой и символическим подношением.

По данным индийских СМИ, союз был заключён по обоюдному согласию.

"Я знала об этой традиции и осознанно выбрала её", - заявила невеста.

Племя хатти, признанное зарегистрированным в 2022 году, насчитывает около 300 тысяч человек, проживающих в 450 деревнях региона. Полиандрия исторически была распространена также в районах Киннаур и Джаунсар-Багар, в том числе как форма сохранения семейной земли и поддержки внутри клана. 


Просмотров: 104

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 750
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 1 710
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 4 238
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 10 788
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 12 610
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 14 449
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 9 917
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 13 742
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 10 744
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 7 631
Как начать знакомство с мужчиной