В Индии женщина вышла замуж сразу за двух братьев.

Как передает Day.Az, об этом пишет Gulf News.

В индийском штате Химачал-Прадеш состоялась уникальная свадьба: два брата из племени хатти - Прадип и Капил Неги - женились на одной женщине, Суните Чаухан, возродив древнюю, но постепенно исчезающую традицию полиандрии. Церемония прошла в деревне Шиллай района Транс-Гири, собрав сотни гостей и вызвав широкий общественный резонанс.

Трёхдневное торжество сопровождалось традиционными песнями, танцами и ритуалами. Свадьба проходила по старинному обряду "Яйда": невеста прибыла в дом женихов в красочной процессии, где под руководством местного жреца был проведён обряд "Синж" - благословение на брак с мантрами, святой водой и символическим подношением.

По данным индийских СМИ, союз был заключён по обоюдному согласию.

"Я знала об этой традиции и осознанно выбрала её", - заявила невеста.

Племя хатти, признанное зарегистрированным в 2022 году, насчитывает около 300 тысяч человек, проживающих в 450 деревнях региона. Полиандрия исторически была распространена также в районах Киннаур и Джаунсар-Багар, в том числе как форма сохранения семейной земли и поддержки внутри клана.