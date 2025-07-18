18 июля 2025

18 июля 2025 09:35

Стало известно, каким мужчинам больше доверяют женщины

Женщины чаще принимают предложения от мужчин с привлекательным лицом - к такому выводу пришли китайские ученые. Эксперимент показал, что в ситуациях социального торга внешность и симпатия могут перевесить здравый расчет.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Behavioral Sciences (BS).

В двух экономических экспериментах приняли участие 70 студенток из китайского университета. Виртуальные персонажи-мужчины отличались по внешности и голосу, а также по уровню симпатии. Одни говорили участницам, что им нравятся, другие - что нет.

В игре на ультиматум женщинам нужно было принять или отклонить предложенный мужчинами способ раздела небольшой суммы денег между собой, "предлагающим" и третьей стороной. В игре на наказание участницы наблюдали за распределением денег другим человеком и решали, насколько оно справедливо и заслуживает ли наказания.

Результаты показали: предложения от мужчин с привлекательным лицом или голосом, принимались чаще - даже если они были несправедливы. В игре на наказание справедливые предложения от симпатичных мужчин воспринимались как особенно разумные. Но если симпатичный и "дружелюбный" мужчина вел себя эгоистично, это воспринималось как особенно резкое несоответствие - и вызывало негативную реакцию.

Интересно, что эффект оказался сильнее для внешности, чем для голоса. Однако авторы подчеркивают: результаты зависят от контекста, и в реальных ситуациях могут отличаться. 


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