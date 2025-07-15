Раскрыта причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях.

Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По данным издания, зумеры и миллениалы перестали краситься на встречи с потенциальными женихами, чтобы отсеять избранников, которые оценивают их лишь по внешнему виду.

Блогерши активно демонстрируют намерение выглядеть натурально, что, по их словам, позволяет бороться со стремлением к совершенству и желанием всем угодить. Так, инфлюэнсерша с никнеймом madisonoud подчеркнула, что отказ от косметики может помочь обрести уверенность в себе.

В то же время представители поколения Z отказываются не только от мейкапа, но и от приложений для знакомств, выбирая вместо них консервативные способы подбора пар. "Свадебный консалтинг никогда не был так популярен, как сейчас. Запросы действительно значительно выросли", - заключил генеральный директор брачного агентства Three Day Rule Адам Коэн-Аслатей.