15 июля 2025

15 июля 2025 17:56

Раскрыта причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях

Раскрыта причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях.

Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По данным издания, зумеры и миллениалы перестали краситься на встречи с потенциальными женихами, чтобы отсеять избранников, которые оценивают их лишь по внешнему виду.

Блогерши активно демонстрируют намерение выглядеть натурально, что, по их словам, позволяет бороться со стремлением к совершенству и желанием всем угодить. Так, инфлюэнсерша с никнеймом madisonoud подчеркнула, что отказ от косметики может помочь обрести уверенность в себе.

В то же время представители поколения Z отказываются не только от мейкапа, но и от приложений для знакомств, выбирая вместо них консервативные способы подбора пар. "Свадебный консалтинг никогда не был так популярен, как сейчас. Запросы действительно значительно выросли", - заключил генеральный директор брачного агентства Three Day Rule Адам Коэн-Аслатей.


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