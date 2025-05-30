30 мая 2025

30 мая 2025 11:26

Женщина пробыла замужем всего час после немыслимого поступка жениха

Австралийка по имени Кайли позвонила на радиошоу Late Drive и рассказала, как пробыла замужем всего час и осталась одна из-за немыслимого поступка жениха.

Как передает Day.Az, историю женщины приводит Mirror.

По словам Кайли, они с женихом прожили вместе до свадьбы шесть лет, и со стороны пара казалась идеальной. Их свадьба прошла безупречно, но сразу после брачных клятв и перед торжественным приемом жених исчез. "Мы провели церемонию, сделали фотографии - он был прекрасен во время фотосессии, он был любовью всей моей жизни. А потом он просто исчез. Я ничего не слышала о нем несколько месяцев", - рассказала Кайли.

Несмотря на отсутствие жениха, свадебный прием продолжился, и гости не знали о произошедшем. "Он встречался с кем-то другим все это время, но все равно женился на мне", - призналась она. Впоследствии австралийка узнала, что муж завел роман с ее кузиной и сбежал с ней.

Поначалу после торжества родственники спрашивали Кайли о медовом месяце и поздравляли со свадьбой, но вскоре она рассказала правду. Тогда семья помогла женщине пережить разрыв. "А мои дети считают это уморительным - все время шутят про свадьбу", - добавила она.


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