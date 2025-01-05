5 января 2025

5 января 2025 09:04

Психолог рассказал, что ожидает семью, пережившую все кризисы

Доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Сергей Зинин рассказал, что пережившую все кризисы семейную пару награждает природа.

Как передает Day.Az, по словам психолога, у супругов активизируется выработка эндорфинов.

"Супруги в этот период, называемый привязанностью, испытывают удовольствие от очень простых чувств. Это долгожданное спокойствие после бури страсти", - поделился Зинин.

Он уточнил, что на решение подать заявление на развод влияет возраст мужа и жены. Чаще всего расходятся пары в возрасте от 20 до 30 лет. При этом супруги возрастом старше 50 лет реже других принимают решение о разводе.


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