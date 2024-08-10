12 августа 2024

10 августа 2024 15:59

Раскрыта главная причина неверности в отношениях

Человек, которому изменили, не виноват в зтом, заявил сексопатолог Джесси Кан. Главную причину неверности он назвал в журналу Women's Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кан обратил внимание, что часто неверность в отношениях связана с собственными неразрешенными травмами изменников, их чувствами и потребностями. Так, кто-то может предать своего партнера, потому что боится обязательств, или видел, как один родитель изменял другому родителю в детстве.

Сексопатолог подчеркнул: даже если изменяющий человек чувствует себя брошенным из-за того, что его партнер, например, много работает, это не значит, что один заставил другого изменить. "Это просто означает, что существовала неудовлетворенная потребность, которую нужно было удовлетворить. Но вместо того чтобы обсудить вопрос с партнером (как следовало бы!), человек пошел налево", - рассказал Кан.


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