Почему пары разводятся после длительных отношений

19 марта появилась информация, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина. - "Газета.Ru") подала на развод с мужем Артемом Чекалиным на фоне проблем с налогами. Социопсихолог Нина Рубштейн рассказала "Газете.Ru", по каким причинам обычно распадаются семьи после долгих лет брака, передает Day.Az.

"Любой жизненный вызов является для супругов проверкой на нравственные ценности и любовь друг к другу. Чем люди менее развиты нравственно, духовно, личностно, тем в больший стресс они впадают, когда сталкиваются с серьезными неприятностями. Они ищут виноватого, делят имущество, мстят и заботятся только о себе",- заявила эксперт.



Специалист отметила, что зрелые люди в неприятностях сплачиваются, помогают, а также поддерживают друг друга. Нина Рубштейн рекомендует тем, кто ощущает кризис, но хочет сохранить отношения, составить совместный план действий.



"Договоритесь, как будете решать проблему, обозначьте, кто и что делает, согласуйте действия друг с другом. Ежедневно обменивайтесь тем, что удалось сделать, что нет. Не упирайтесь в одно решение проблемы, если оно не поддается, рассматривайте новые", - предлагает психолог.



Рубштейн также советует найти поддерживающие и мотивирующие слова друг для друга, поделиться найденными позитивными мотиваторами и отказаться от общения с негативно влияющими на вас людьми. По мнению Рубштейн, в длительных отношениях необходимо радовать друг друга.



"Обоим людям в паре нужны ресурсы, чтобы справиться. Находите возможность радости во всем: приготовить друг другу по очереди завтрак или ужин, сделать это вместе, рассказать забавную новость, выбрать время для прогулки в парке, устроить неожиданное свидание", - заявила психолог.