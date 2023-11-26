26 ноября 2023

26 ноября 2023 16:10

Признаки здоровых отношений в паре

Около 90 процентов женщин в России сталкивались с проблемами при построении отношений с мужчинами. Новый опрос Budu и дейтинг-сервиса Mamba выявил, какие именно качества в партнере мешали построению здоровых отношений. Как передает Day.Az, об этом пишут "Известия".

Подавляющее большинство россиян (80 процентов мужчин и 90 процентов женщин) сталкивались с конфликтами в отношениям. Треть мужчин признались, что конфликты возникали из-за различий в характере. Четверть женщин рассказали, что терпели в свою сторону критику и обесценивание.

Большинство респондентов заявили, что проблемы в отношениях возникают из-за психологических особенностей партнеров. При этом они предположили, что у мужчин и у женщин такие особенности проявляются по-разному. В связи с этим многие опрошенные назвали признаком здоровых отношений именно психологическую проработанность партнера. Каждому пятому россиянину оказалось важно, чтобы их партнер не имел психологических проблем.


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