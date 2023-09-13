Стилистка назвала мужчинам худшую одежду для первого свидания

Российская стилистка Ирина Чайкина назвала мужчинам худшую одежду для первого свидания. Соответствующий комментарий публикует Life.

В первую очередь в список вошли джинсы скинни и светлые брюки. Специалистка объяснила, что узкие штаны портят мужскую фигуру, а в светлых есть риск испачкаться, сидя на скамейке или на берегу реки. Помимо этого, эксперт призвала отказаться от спортивных костюмов, кроссовок, маек и шорт. "Увидев кавалера в спортивном костюме, девушка может решить, что он совсем не готовился к встрече с ней, а просто надел первое, что попалось в шкафу", - пояснила она.

Среди прочего, собеседница издания отметила неуместность мятых, рваных и растянутых вещей. Кроме того, Чайкина посоветовала оставить на другой случай новую одежду и обувь. "В новой одежде и особенно в новой обуви вам может быть некомфортно. Свидание будет испорчено, а второго шанса произвести первое впечатление, как известно, быть не может", - заявила стилистка.

По словам женщины, также стоит избегать носков и белья с дырками, чтобы не чувствовать себя скованными во время романтической встречи. Изделия черного или ярких цветов будут выглядеть неудачно.

В заключение стилистка порекомендовала надеть привычные для себя вещи, которые чуть больше расскажут о человеке. По ее словам, не стоит примерять на первую встречу костюм с галстуком, если привыкли ходить в кроссовках и джинсах. "Ваша одежда должна говорить о том, кто вы есть, а не о том, кем вы хотите стать или казаться", - высказалась она.

Lenta.ru