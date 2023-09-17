Психологи объяснили, почему людям бывает трудно уйти от плохого партнера

Ученые назвали главные психологические ловушки, мешающие людям навсегда расстаться с неподходящим партнером. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, проблема кроется в механизмах подкрепления и поощрения, сообщает Psychology Today.

По словам американского психолога и специалиста по поведенческой терапии Сета Гиллихана, неудачные отношения могут вызывать зависимость из-за склонности человека надеяться на улучшение ситуации. В этом случае даже небольшие позитивные перемены дают стимул не разрывать приносящую несчастье любовную связь.

Эксперт сравнил такое поведение с экспериментами, в которых лабораторные животные должны были нажимать на рычаг для получения лакомства. Система была настроена таким образом, что пища выдавалась непредсказуемо - иногда награда появлялась после одного нажатия, иногда после пяти, а иногда - после 20 нажатий на переключатель. Наблюдения показали, что перспектива поощрения побуждает выполнять одни и те же действия снова и снова в надежде на результат.

Психолог отметил, что даже незначительные улучшения в плохих отношениях дают людям двойной стимул, поскольку наш мозг получает поощрение не только за позитив, но и за устранение негатива. Психологическое вознаграждение и хорошие чувства к партнеру значительно усложняют расставание раз и навсегда.

Чтобы разорвать замкнутый круг, ученый рекомендовал учиться распознавать закономерности в своем поведении и чувствах, ограничить или полностью прекратить контакты с плохим партнером и сопротивляться мыслям о том, что следующая попытка наладить отношения точно станет успешной.