12 июля 2023

12 июля 2023 09:47

Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности

Пользователи форума Reddit рассказали, по каким причинам были неверны своим возлюбленным. Причины своей неверности изменщики назвали в разделе AskReddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Много лайков набирали комментарии, в которых люди сожалеют о содеянном и признаются, что были неверны из-за собственной глупости.

Был молодой, глупый, не был готов к отношениям и трусил их закончить

У меня не было ни этики, ни морали, но куча неуверенности в себе. И никакого контроля над эмоциями

Для некоторых интрижка стала способом отомстить изменившему им партнеру.

Я застукал их с коллегой, так что отомстил изменой с ее подругой. Получился треугольник эмоционального насилия. Но я с тех пор научился справляться со стрессом более здоровыми методами.

Моя жена была очень абьюзивной, гиперконтролирующей. Она применяла насилие и обращалась в полицию, чтобы удержать меня рядом. Женщины поблизости сочувствовали мне и жалели меня, а я так жаждал любви, что не думал долго.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о плюсах и минусах отношений с женщинами старшего возраста. Один из них заявил, что такие женщины умеют расставаться лучше молодых и точно знают, что им нужно в жизни.


Просмотров: 104

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 3 061
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 4 749
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 6 676
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 2 304
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 6 612
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 3 721
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 1 379
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 1 267
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 3 709
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 3 686
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога