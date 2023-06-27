27 июня 2023

27 июня 2023 09:16

Психолог назвала причину «случайных» измен

Многие люди заранее морально готовятся к измене, уверяет психолог Инесса Спинка. В беседе с "Лентой.ру" она назвала неожиданную причину готовности изменить супругу, передает Day.Az.

Психолог заявила, что случайных измен не бывает. По ее словам, если человек изначально не прокручивает в голове такой сценарий, то он и не реализуется. Дальше, считает она, уже возможны варианты: либо измена останется единичным случаем, либо превратится в устойчивую практику.

Даже единичные истории, когда градус контроля над собой снижается под действием алкоголя, реализуются лишь тогда, когда человек потенциально видит для себя возможность измены. Хотя в сознательном состоянии он такого не допустит, но подсознательно будет ощущать нехватку чего-то в отношениях. Оправдание в духе: "Я был пьян(а) и ничего не соображал(а)" за аргумент не считается.

По словам собеседницы "Ленты.ру", если измена свершилась, у человека возникает закономерный вопрос, нужно ли рассказать об этом партнеру. Как правило, если в паре сильна эмоциональная связь, то партнер и так почувствует неладное. Ему или ей придется принять непростое решение: стоит ли действительно узнавать об измене или лучше закрыть на нее глаза. "Можете быть уверены, что моральные терзания того, кто "смотрит налево", его или ее угрызения совести гораздо слабее, чем решение, которое придется принять второй половине", - считает психолог.

Если же вы все же решите объясниться и рассказать об измене, то вы этого выбора своего партнера лишите, поставив перед фактом и необходимостью свое решение озвучить.

Специалистка добавила, что многие пары находят силы сохранить отношения после измены. Несмотря на порицание обществом, они решают остаться хорошими друзьями и любящими родителями, а новые "постельные" ощущения искать на стороне. Так тоже бывает, заключила она.


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